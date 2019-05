Schmetterlingskinder: Wenn Berührungen schmerzen

Serina hat große Probleme mit den Händen. Ihre Finger sind in einem Kokon aus Haut eingewachsen und müssen in einer schwierigen OP getrennt werden.



Hassan wäre gestorben, wenn es Medizinern nicht gelungen wäre, gesunde Haut im Labor zu züchten und zu verpflanzen. 80 Prozent seiner Haut wurden ersetzt, eine medizinische Sensation. Erst zwei Jahre später gingen die Ärzte mit dem sensationellen Behandlungserfolg an die Öffentlichkeit, das Interesse ist weltweit groß. Ein Hoffnungserfolg für andere Betroffene?