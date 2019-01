Anders wahrnehmen

Schon als Kind wollte Benjamin beweisen, dass er dazugehört; er begann, Kampfsport zu trainieren. Inzwischen hat er seine eigene Schule. Doch als Kampfsportlehrer kann er seine Schüler nur erfolgreich trainieren, wenn sie deutlich und langsam sprechen, denn der 35-Jährige liest von ihren Lippen ab.



Martin musste immer wieder zeigen, dass er auch als blinder Mensch unterrichten kann. Inzwischen ist er Geografie- und Französischlehrer an einem Gymnasium im schwäbischen Kirchheim unter Teck. Statt einer Kreidetafel nutzt Martin einen speziellen Laptop. Der wandelt die Texte in Braille-Schrift in gesprochene Sprache um. Ein Beamer projiziert Texte und Bilder auf eine weiße Tafel im Klassenzimmer.