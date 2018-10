Menschen - das Magazin vom 3. November 2018

Es kann jeden treffen. Einrichtungen, die sich auf die Pflege von jungen Menschen spezialisiert haben, sind selten. Das erste ihrer Art ist das "House of Life" in Berlin-Kreuzberg. In der vollstationären Einrichtung leben Pflegebedürftige zwischen 25 und 55 Jahren. Hier lebt auch Marcel Fiedler. Der 33-Jährige hat Chorea Huntington, eine Erbkrankheit, die sein Gehirn nach und nach zerstört. Er schätzt die offenen Strukturen des Hauses, eine Mischung aus Jugendzentrum und einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung.



Auch Tanja Henschel hat mit ihrer Hartnäckigkeit für sich ein geeignetes Pflegeheim gefunden. Die Krankenkasse Barmer macht in ihrem Report 2017 darauf aufmerksam, dass die Jüngeren im deutschen Pflegesystem vergessen würden. "Die Hauptproblematik liegt in der relativ niedrigen Anzahl der Betroffenen, für die in der Größenordnung nicht altersgerecht Angebote vorgehalten werden", unterstreicht Gabriela Leyh, Landesgeschäftsführerin der Barmer Berlin/Brandenburg. Von den rund 2,9 Millionen Pflegebedürftigen in Deutschland sind etwa 386 000 Menschen keine 60 Jahre alt. Das ist nur jede achte Person.