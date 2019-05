Besondere Lehrer

Heike Hilgers wurde mit einem offenen Rücken geboren und sitzt seit ihrer Kindheit im Rollstuhl. Mit 50 Jahren lässt sie sich zur Lehrerin ausbilden und unterrichtet an einer Brennpunkt-Schule in Bremerhaven.



Tobias Wolf wurde mit dem Downsyndrom geboren. Als seine Eltern aus beruflichen Gründen mit ihm nach Amerika ziehen, lernt er dort auf spielerische Art und Weise Englisch. Eine Fähigkeit, die er heute als Assistant Teacher gerne an die Schüler einer Schule am Starnberger See weitergibt.