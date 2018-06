Menschen - das Magazin vom 9. Juni 2018

Sein Traum, als talentierter Sportler seinen Lebensunterhalt zu verdienen, platzt. Tan erkrankt an Depressionen - doch mit professioneller Hilfe schafft er den Weg zurück in den Alltag. Seitdem engagiert sich der gelernte Werbekaufmann ehrenamtlich in Schulen und nimmt in Rollstuhlkursen Schülern die Scheu vor Menschen mit Behinderung. Und dies auf so unterhaltsame Art, dass mehr und mehr Leute sagten, er gehöre auf die Bühne. Der gelernte Werbekaufmann macht dies seit einem Jahr und ist mit seiner Tour "Rollt bei mir!" in Deutschland unterwegs.