Charamsa: Nein, nicht so sehr. Ich bin Katholik, ich bin Priester und heute sage ich, Gott sei Dank hatte ich den Mut und habe Hilfe in der Liebe gefunden. Jetzt bin ich traurig angesichts der Position der Kirche, aber es blockiert mich nicht in meinem Glauben. Mein Glaube ist frei. Jetzt bete ich für meine Kirche und hoffe, dass es zu einer Änderung kommen wird. Ich bin sicher, dass die Kirche Zeichen wie mein Coming Out braucht, dass die Kirche Priester braucht, die keine Angst haben und Mut besitzen zu sagen: „Wir sind hier!“ und wir brauchen auch den Respekt der Kirche. Ich sehe in Deutschland zum Beispiel „Wir sind Kirche“ oder in Österreich „Pfarrerinitiative“, das sind diese Tendenzen in der katholischen Kirche, wo Leute sagen: „Wir sind hier, wir lieben diese Kirche, aber diese Kirche muss bitte auch uns lieben.“