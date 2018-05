"Embrace - Du bist schön"

Nora Tschirner: Meine Oma war immer sehr vergnügt mit dem Leben. Die war immer so ein totaler Glas-halb-voll-Mensch. Aktiv und sehr selbstbestimmt. Sie hatte mit dem Körper einen flapsigen Umgang. Und sehr früh schon, als ich noch eine junge zarte Nora war und sehr beeinflussbar, stand sie neben mir und sagte: ach das ist sehr lustig, du siehst ja aus wie ich. Oben rum nix und unten so ein Bauch. Hab mal für einen Ausstatter als Model gearbeitet, der hat immer gesagt, ja vorne und hinten nix, musst Du immer was rein stecken.

Ich hatte einen kurzen Moment von Komplex, kommt der jetzt oder kommt er nicht? Aber die hat das so lustig gesagt, dass ich gedacht hab, okay, das ist jetzt so ein Familiending, so sehen wir halt aus. Und sie lacht sich da einen Ast mit Mitte 70 und mit Mitte 80 später immer noch drüber. Okay, dachte ich, dann kommt man damit also offensichtlich ganz gut weiter. So kann man also auch mit guten Komplexen umgehen, das hat schon viel geholfen. Ich bin nicht ganz frei davon, aber in gewissen Momenten ist das eine Art Hilfestellung.