Wenn Alkohol zur Sucht wird

Etwa 1,8 Millionen Menschen in Deutschland sind alkoholabhängig. Berta, 38, hat ihre Suchtkarriere schon früh begonnen, ohne Hilfe fand sie nicht mehr aus dem Teufelskreis der Sucht heraus.



Ghostwriter für Kontaktanzeigen

Zu schüchtern, um andere für sich zu begeistern? Was, wenn man dann wie Katja einen Partner sucht? Bettina Dahlhaus hilft: Sie schreibt die Kontaktanzeige, sie ist eine "Herzschreiberin".



Frauen in Polen

Wir treffen Frauen in Polen, konservativ und modern, und fragen, wie sie ihre Heimat sehen. In einer Zeit, in der die nationalkonservative Regierung Frauenrechte zurückzudrehen zu scheint. "ML mona lisa" blickt aus Frauensicht auf unser Nachbarland anlässlich des Antrittsbesuches von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Polen am 19. Mai.