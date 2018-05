ML mona lisa vom 8. Juli 2017

Frauen in der ganzen Welt Quelle: ZDF

Starke Frauen in der ganzen Welt

Über den Tellerrand hinausschauen, auch dafür hat sich ML stark gemacht. Mit Berichten über verschwundene Babys in der Ukraine, Mädchenschulen in Afghanistan und Beschneidung in Äthiopien.



Gegen das grausame Ritual der Mädchen-Verstümmelung mobilmachen, pädophile Sextäter auf den Philippinen entlarven, auf die Opfer von Säureattentaten in Bangladesch aufmerksam machen, mit Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi in Myanmar auf Missstände hinweisen oder den Babyhandel in der Ukraine aufdecken - Beispiele gibt es viele, die zeigen, dass Hilfe und Unterstützung vielerorts nötig sind.