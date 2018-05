So zeigt man Zivilcourage

Alexander Schwandner: Der Schwerpunkt liegt in unseren Seminaren ganz deutlich in der richtigen Körpersprache, also wie nimmt der andere mich wahr, wie sitze ich, wie stehe ich, was habe ich für eine Körperhaltung? Das ist sehr, sehr wichtig. Und: Was sage ich, wenn ich etwas sage: Sage ich es mit Bitte, oder sage ich es klar und deutlich. Also unser Schwerpunkt liegt, auf diesem Lauten, auf diesem “Sie“, um da schon mal eine Grenze zu setzen. Körpersprache und das Verbale, die Kommunikation. Die meisten Situationen, in die wir hoffentlich niemals kommen, aber in die wir doch kommen könnten, sind durch Körpersprache und durch das verbale Auftreten zu klären.