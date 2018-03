Alte gut für Klimawandel

Geht es Ihnen auch so wie mir, dass Sie sich manchmal wundern, was Wissenschaftler heutzutage alles erforschen? Forscher des Max Planck Instituts für demographische Forschung in Rostock haben jetzt zum Beispiel herausgefunden, dass vom demographischen Wandel vor allem das Klima profitiert. Denn ältere Menschen produzieren weniger CO2 als jüngere Erwachsene.