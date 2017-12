Angst-Thema Organspende

Roland Hetzer

Roland Hetzer (Jahrgang 1944) studierte nach dem Abitur Medizin in Mainz und München. Nach Promotion und Approbation 1969/1970 schloss sich seine Assistenzarztzeit in Augsburg und Hannover an. Nach einem einjährigen Aufenthalt an der Stanford-Universität in Kalifornien wurde er 1977 zum Facharzt für Chirurgie und Oberarzt in Hannover. Mit seiner Habilitation und der sich anschließenden außerordentlichen Professur fand er seinen Forschungsschwerpunkt: Herztransplantationen. 1983 baute er in Hannover das erste Transplantationszentrum mit auf und war nach 1985 als leitender Arzt und Ärztlicher Direktor am Aufbau des Deutschen Herzzentrums in Berlin beteiligt.