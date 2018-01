Aufstieg für alle

Für Uwe Hück (51) scheint dieses Märchen tatsächlich Wahrheit geworden zu sein, er hat es geschafft. Nach dem Unfalltod seiner Eltern wächst er in einem Kinderheim auf, absolviert eine Lackierer-Lehre, kämpft vier Jahre lang als Profi-Kickboxer und wird als 23-Jähriger Auto-Lackierer bei Porsche. Bereits zwei Jahre später wird er zum Vertrauensmann gewählt - was folgt, kann man als traumhafte Betriebsratskarriere bezeichnen: Von der Wahl in den Betriebsrat 1990 über die Freistellung 1994 geht es unaufhaltsam nach oben bis Hück 2010 stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Porsche Holding wird. Ist Hück also der Beleg für die mittlerweile erreichte Durchlässigkeit der deutschen Gesellschaft, in der es jeder schaffen kann, wenn er nur genügend Intelligenz und viel Fleiß und Durchsetzungsvermögen mitbringt? Oder ist er nur der Vorzeige-Emporkömmling, der gerne als Beispiel für die ach so egalitäre Bundesrepublik angeführt wird, die sich jedoch bei näherem Hinschauen als die gleiche hierarchische Klassengesellschaft zeigt wie ehedem - vielleicht etwas modischer bemäntelt?