Ausreise aus der Prager Botschaft

Schon in den Monaten vor Genschers Ansprache vor den auf das Botschaftsgelände Geflüchteten zeigten sich in den sozialistischen Staaten erste Auflösungserscheinungen. Die ungarische Regierung lockerte die Grenzkontrollen, was Hunderte von DDR-Bürgern zur Flucht nach Österreich nutzten. Die „Ständige Vertretung“ in Ost-Berlin war hoffnungslos überfüllt, ebenso die Botschaften in Warschau und Budapest. Trotzdem verweigerte die DDR-Führung zunächst strikt die legale Ausreise in den Westen.