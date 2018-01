Datenfluss im Internet - wohin?

Zum einen haben zwei junge Spezialisten gezeigt, was mit den Nutzerdaten aus dem iPhone möglich ist. Dabei entstand zwar zunächst dem einzelnen kein unmittelbarer Schaden, aber klar wurde, dass die Ortsdaten, die im Mobiltelefon gespeichert werden, in wirtschaftlicher Hinsicht Geld wert sind. Und dass damit auch Missbrauch getrieben werden könnte, wenn die Falschen an die Daten gelangen.

Schlimmer aber ist, was bei Sony passiert. Betroffen sind nach Angaben des Konzerns womöglich 24,6 Millionen Kunden des Onlinespiele-Netzwerks Sony Online Entertainment (SOE). Dabei hatte Sony schon vor einer Woche bekanntgeben müssen, dass Hacker das Online-Netzwerk der Spielkonsole Playstation und des Musik- und Filmdienstes Qriocity geknackt und sensible Daten gestohlen hätten. Die Zahl der Betroffenen gab Sony damals mit 77 Millionen Kunden an.