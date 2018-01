Der neue Mann - ein Weichei?

Anna Schoch hat in München Psychologie, Soziologie und Philosophie/vergleichende Religionswissenschaften studiert. Anschließend arbeitete sie als Doktorandin am Max-Planck-Institut für Psychiatrie und verfasste 1990 ihre Dissertation zum Thema "Altersspezifische Verhaltensweisen". 2004 folgte ihre Ernennung zum Honorarprofessor und 2006 ihr "Master in Mediation".



Heute hat sie eine Honorarprofessur für Allgemeine- und Klinische Psychologie an der Internationalen Hochschule Calw inne und führt in München eine eigene Praxis für Psychologische Psychotherapie. Anna Schoch hat mehrere Bücher verfasst und ist häufiger Gast auf Kongressen sowie im Funk und Fernsehen.