Der Wähler ist immer der Dumme

Das schlägt dem sprichwörtlichen Fass den Boden aus. So etwas habe ich in dieser dumm-dreisten Deutlichkeit mein Lebtag nicht gehört, so etwas darf man als verantwortlicher Politiker noch nicht mal denken, geschweige denn öffentlich sagen: Die Liberalen seien in Berlin deshalb zu einer 1,8-Prozent-Mini-Splitter-Partei geschrumpft, weil die Wähler schlichtweg zu blöd sind. Oder, um es politisch-unkorrekt-verquer zu formulieren: "Ich verzweifle am mangelnden Willen der Wähler, sich ein bisschen schlauer zu machen." Das sei laut Dirk Pfeil auch der Grund, warum die exotische Piratenpartei viermal so viele Stimmen bekam wie seine FDP. Wählerbeschimpfung ist das Primitivste, was die Palette politischer Unkultur zu bieten hat.