Dünnes Eis

In Berlin legte im selben Zeitraum die Brandstiftung an einem Kabelbaum die halbe Stadt lahm. S-Bahnen fuhren nicht mehr, Mobiltelefone fielen aus, Krankenhäuser waren nicht erreichbar. Offenbar hing die Hauptstadt an diesen Kabeln wie an einem seidenen Faden. Redundanzen waren nicht eingeplant - sonst eine Grundanforderung an unverzichtbare Versorgungseinrichtungen, dass alles doppelt und parallel vorhanden sein muss, damit ein Ausfall aufgefangen werden kann. Die großen Auswirkungen menschlicher Unzulänglichkeiten im anscheinend Kleinen wurden uns in wenigen Tagen einmal mehr und drastisch vor Augen geführt.