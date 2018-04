Fußball ohne Polizei

Unterstützung findet Jäger dagegen bei der Deutschen Polizeigewerkschaft. Sowohl deren NRW-Vorsitzender Erich Rettinghaus als auch ihr Bundesvorsitzende Rainer Wendt halten das Konzept für „mutig und richtig“. Sie betonen, dass so die überhand nehmenden Einsatzzeiten der Polizisten reduziert werden und die Vereine und Fans verstärkt Verantwortung übernehmen können. Auch Professor Thomas Feltes, Kriminologe an der Ruhr-Universität in Bochum, sieht die Pläne Jägers positiv. Er kritisiert, dass in der Vergangenheit die Polizei häufig martialisch und in übertriebener Zahl bei Fußballspielen aufgetreten ist, was leicht als Provokation interpretiert werden konnte. Im geplanten Rückzug der Einsatzkräfte sieht er dagegen die Möglichkeit einer Deeskalation bereits im Vorfeld möglicher Konflikte.