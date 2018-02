Idylle oder Zuchthaus

Nicht zu unterschätzen sei auch die pädagogische Aufgabe der Tierparks, denn wo, wenn nicht hier, könnten Kinder und Erwachsene etwas über exotische Tiere lernen. Außerdem komme den Zoos, angesichts des weltweiten Artensterbens, auch eine züchterische Funktion zu. Wenn eine Tierart in seiner natürlichen Umgebung droht auszusterben, könne sie hier nachgezüchtet werden und in ihrem eigentlichen Heimatland wieder ausgewildert werden. Hiltrud "Hillu" Schwetje wurde am 11. Dezember 1948 als Hiltrud Hampel in Hannover geboren. Dort studierte sie auch Politik und Sozialwissenschaften. Nachdem sie 1980 in die SPD eingetreten war, lernte sie zwei Jahre später auf einer Wahlkampftour Gerhard Schröder kennen. Die beiden heirateten 1984 und ließen sich 1997 wieder scheiden. Die Ex-Frau des Ex-Kanzlers ist überzeugte Tierschützerin, Vegetarierin, und Atomkraftgegnerin. Ab1992 leitete sie die Landesstiftung "Kinder von Tschernobyl", die sich für die Opfer der Reaktor-Katastrophe einsetzt. Nach ihrer Scheidung setzt sie ab 1999 diese Arbeit in dem Verein "Help! Hilfe für Menschen in Not" fort. 2008 heiratete sie einen Zahnarzt und heißt seitdem Schwetje. Sie hat zwei Töchter aus ihrer ersten Ehe mit einem Polizisten.