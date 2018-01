Kinder, Koma, Alkohol

Bei der intensiveren Untersuchung jugendlichen Trinkverhaltens zeigt sich nämlich, dass der Großteil von ihnen mit Alkohol kein Problem hat, dagegen aber eine Minderheit sich tatsächlich regelmäßig zum Komasaufen verabredet. Dies zeigt die erschreckende Zahl von knapp 20.000 jungen Leuten, die 2005 mit einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert wurden - doppelt so viele wie im Jahr 2000. Und mit einem weiteren Vorurteil räumt die Untersuchung auch auf: Es sind keineswegs nur sozial Benachteiligte am Kampftrinken beteiligt. Ebenso finden sich in dieser Gruppe auch Mittel- und Oberklasse-Jugendliche, die häufig mit den an sie gerichteten Erwartungen und dem steigenden Leistungsdruck nicht umgehen können und gezielt in die Bewusstlosigkeit flüchten.