Kreuzberg ohne Weihnachten

Manfred Lütz Quelle: imago

Manfred Lütz wurde 1954 in Bonn geboren. Er studierte Medizin, Philosophie und katholische Theologie in Bonn und Rom.1979 erhielt er seine Approbation als Arzt, 1982 folgte das Diplom in katholischer Theologie. Seit 1997 arbeitet der Facharzt für Nervenheilkunde, Psychiatrie als Chefarzt des Alexianer-Krankenhauses in Köln-Porz. Lütz gehört dem Päpstlichen Rat für die Laien an, ist Mitglied der Päpstlichen Akademie für das Leben und Berater der Vatikanischen Kleruskongregation.