Meinungsspirale

Auch wenn Sie Atomkraft-Gegner sind, äußern Sie sich bei der nächsten Gelegenheit, bei der Sie nicht nur mit Freunden und guten Bekannten zusammen sind, mal ungefähr so: "Der Ausstieg ist ja schön und gut, aber...





Sie erleben dann etwas, was die Meinungsforscherin Elisabeth Noelle-Neumann schon vor Jahrzehnten in ihrer Theorie der Schweigespirale beschrieben hat. Vereinfacht: Jeder Mensch nimmt sehr sensibel wahr, welche Meinungen in seinem sozialen Umfeld gerade geäußert und wie sie beurteilt werden. So gibt es Meinungen, die man "gefahrlos" äußern kann, weil sie von den meisten anderen geteilt werden und keinen Widerspruch hervorrufen. Und weil die meisten Menschen sich nicht durch exponierte Meinungen sozial isolieren wollen, werden diese Meinungen besonders häufig und vielleicht sogar zunehmend häufig geäußert, eine Spirale kommt in Gang.