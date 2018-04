Ohne Fleiß kein Preis

Der Countdown läuft, am Samstag folgt die Entscheidung: In der Düsseldorf-Arena, die eigentlich Esprit-Arena heißt, verteidigt Lena Meyer-Landrut ihren Titel im Eurovision Song Contest (ESC). Immer wieder ist vom Wunschtraum zu hören, der in Erfüllung gegangen sei, doch liest man in den Interviews zwischen den Zeilen, bekommt man eine Ahnung von der enormen Belastung, unter der "unsere Lena" bei dieser Veranstaltung steht.