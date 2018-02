Kopftuch und Kruzifix

Immer wieder wird die Frage gestellt, ob der Islam tatsächlich zu Deutschland gehöre. Es sollte diskutiert werden, so meinen einige, welchen Stellenwert das Christentum noch in Deutschland hat. Wird die christliche Religion nicht an allen Ecken und Enden aufgegeben, wenn zum Beispiel ein Kindergarten nicht mehr nach einem katholischen Heiligen benannt werden darf oder ein Weihnachtsmarkt in Sternschnuppenmarkt umbenannt wird, vielleicht nur, um Andersgläubigen nicht auf die Füße zu treten? Dieser Streit der Kulturen ist nach der Rede des ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff noch bundesweit präsenten und wird nach Urteilen wie dem des Bundesverfassungsgerichts zum Kopftuch bei Lehrerinnen wieder verstärkt geführt.