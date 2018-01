Reiches Land, arme Menschen

Prof. Dr. Dr. h.c. Clemens Fuest, Präsident des ifo Instituts - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V. Quelle: ZDF/Michael Kramers

Clemens Fuest, geboren 1968, studierte Volkswirtschaftslehre und promovierte 1994 an der Universität zu Köln. 2000 folgte seine Habilitation an der Universität München. Von 2001 bis 2008 war er Professur für Wirtschaftliche Staatswissenschaften an der Universität zu Köln und hatte im selben Zeitraum eine Professor für Unternehmensbesteuerung an der Universität Oxford. 2013 bis 2016 war Fuest Präsident des Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung und Professor an der Universität Mannheim. Von 2007 bis 2010 war Clemens Fuest Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirates beim Bundesministerium der Finanzen, in dem er bis heute Mitglied ist.



Seit 2016 ist er Präsident des ifo Instituts - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung 2 an der Universität München e.V. Clemens Fuest ist Mitglied in zahlreichen wissenschaftlichen Beiräten der Wirtschaft und Unterzeichner des Manifests der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft "Deutschland braucht mehr Wachstum" vom September 2006. Seit 2016 rangiert er unter den TOP 10 in der Rangliste der einflussreichsten Ökonomen in Deutschland.