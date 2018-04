Radfahrer: der natürliche Feind des Autofahrers

Vielleicht nicht, wenn Sie auf dem Land wohnen oder in den Bergen. Aber in den Großstädten ist die Saison eröffnet. Und die Straßen werden zunehmend zur Kampfzone. Das hat auch Bundesverkehrsminister Ramsauer erkannt, der den "Kampf-Radlern" ein härteres Vorgehen angedroht hat. In der Tat: Viele Radfahrer halten sich für Fußgänger und befolgen bestenfalls die eher laxen Regeln, die für diese gelten. Warum an einer roten Ampel halten, wenn die Kreuzung frei ist? Warum die Straße mit ihrem ruckelnden Kopfsteinpflaster benutzen, wenn der Gehweg breit genug und zudem auch frei ist?