Salafisten und Parallelgesellschaft

Ratlosigkeit macht sich in Deutschland breit: Wie soll die Einwanderungen nach Deutschland bewertet werden und wie funktionert die Integration in die Gesellschaft tatsächlich? Positive Beispiele des Miteinanders verschiedenster Kulturen gibt es viele - aber auch negaive. Darüber diskutiert Peter Hahne mit Heinz Buschkowsky, Bürgermeister von Berlin-Neukölln, und Bilkay Öney, Integrationsministerin in Baden-Württemberg.