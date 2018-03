Selbstbedienungsladen Brüssel

Und natürlich freue auch ich mich darüber, ohne langwierige Kontrollen über Grenzen fahren zu können und ohne umständlichen Währungsumtausch mit dem Euro zu bezahlen. Auch dass Deutschland erstmals in seiner Geschichte nur noch von Freunden umzingelt ist, ist ein stichhaltiges Argument für das vereinte Europa.





Umso mehr macht's mich wütend, dass die europäischen Funktionäre meist nur durch Skandal-Schlagzeilen auffallen und einem den Spaß am Projekt Europa gründlich verderben. Das schlechteste Image, was ein "Produkt" nur haben kann, hat einen Namen: Europa. Und immer geht's dabei um das liebe Geld. Als die Kanzlerin jetzt die Griechen geißelte, sie würden zu viel Urlaub machen bei den hohen Schulden, da begann die große Rechnerei, wer wie viele freie Tage in Europa hat. Als hätte man's geahnt und könnte drauf wetten: Die üppigste Ferienregelung leisten sich die EU-Beamten!