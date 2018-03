St. Florian und die Wutbürger

Ich denke an den Seehof in Leonberg, für den ich mich ehrenamtlich engagiere. Dort werden in freier (christlicher) Trägerschaft junge Strafgefangene in Wohngruppen betreut. Ein Programm, das inzwischen Schule gemacht hat und wegen des großen Erfolges auch in anderen Bundesländern praktiziert wird Doch wenn die Nachbarn spitz bekommen, dass jugendliche Knackis in ihre Gegend ziehen, dann sammelt sich der Protest blitzschnell.