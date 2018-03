Stell Dir vor, es gibt ein Amt...

Das alles scheint Schnee von gestern und wirft ein Licht auf unsere Elite. Pflicht und Verantwortung scheinen Fremdworte in einer Gesellschaft, die ihren Wert an der Börse taxiert. Wer will schon einer Großstadt aus der Krise helfen, wer den Schleudersitz eines Politikers übernehmen? Das Leben kann doch so einfach sein, wenn man bequem in den Sesseln sicherer Ämter sitzt, statt sich bei viel Arbeit und wenig Geld die Finger schmutzig zu machen.





Denn in Berlin gibt es zur schwierigen Senatsbildung noch eine weitere Diskussion: Die Erhöhung der Abgeordneten-Diäten. Die sollen sich haargenau der üblichen Gehaltsentwicklung anpassen, nicht mehr und nicht weniger. Doch die Politiker müssen es sich gefallen lassen, als Räuber gescholten zu werden, die sich unberechtigt und gierig die Tatsachen voll zu machen. Kein Wunder, dass niemand mehr Interesse an politischen Ämtern hat. Für unsere Demokratie eine Katastrophe! So nach dem (abgeänderten) brechtschen Motto: Stell Dir vor, es gibt Ämter, und niemand will sie haben.