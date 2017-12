Und wieder hat keiner was bemerkt

Kind wird geschlagen Quelle: imago

Und dann geht man irgendwie zur Tagesordnung über, vergisst alle guten Vorsätze und lebt so weiter wie bisher. Wütend bin ich, wenn durch solche Leichtfertigkeit Leben aufs Spiel gesetzt wird. So wie jetzt bei der vierjährigen Clara in Berlin. Auch an dieser Stelle hatte ich schon einmal mit deutlichen Worten angemahnt: Wir dürfen uns als Gesellschaft nicht aus der Verantwortung stehlen, wenn Kinder misshandelt und missbraucht werden oder durch Verwahrlosung sterben müssen. Und die Jugendämter müssten zur Rechenschaft gezogen werden, wenn die Hilfeschreie ungehört bleiben.