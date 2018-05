Wendepunkte

Mit zunehmender Medienpräsenz wird Lichter immer seltener in seinem Restaurant gesehen, so dass er es im Jahr 2010 schließt und in den Schwarzwald zieht. Einer breiten Öffentlichkeit wird er bekannt durch seine regelmäßigen Auftritte bei Johannes B. Kerner und dessen Nachfolgesendung "Lanz kocht". Außerdem ist er als Jurymitglied in der "Küchenschlacht" vertreten und steht mit Johann Lafer in "Lafer! Lichter! Lecker!" am Herd. Darüber hinaus hat Horst Lichter mehrere Kochbücher veröffentlicht und geht mit seinen Kochshows auf Tournee (aktuelles Programm: "Jetzt kocht er auch noch"). Lichter ist in dritter Ehe mit Nada Sosinka verheiratet, die früher in seinem Restaurant als Kellnerin gearbeitet hat.