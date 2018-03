Wo bleibt die Gerechtigkeit?

Klaus Barski

Klaus Barski (Jahrgang 1943) nennt sich selbst einen "Selfmade-Millionär". Mit Mitte 20 hatte er mit Immobilien seine erste Million verdient. In Frankfurt erwarb er in den 60er und 70er Jahren ramponierte Häuser, sanierte sie auf Pump, verkaufte sie mit Gewinn – und wurde so reich. Mit dem Geld gönnte er sich zunächst ein gutes Leben in Frankfreich und Florida. Seit ein paar Jahren ist er zurück in Deutschland und schreibt Bücher. Sein neusestes heißt "Prügel für den Hausbesitzer". Darin erzählt Barski eine Geschichte vom Aufstieg und Absturz.