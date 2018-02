Wundersame Geldvermehrung

Kaum ist der ESFS-Schirm mit viel Mühe und Überzeugungskraft nicht nur bei uns, sondern auch in der Slowakei in der vergangenen Woche letztlich doch noch beschlossen worden, da kursieren heute schon Gerüchte über eine Ausweitung des Rettungsschirms. Zur Erinnerung: 440 Milliarden Euro schwer ist diese Europäische Finanzstabilisierungsfazilität. Deutschland ist eine Verpflichtung daran von rund 124 Milliarden Euro eingegangen, was einem Anteil von etwa 28 Prozent entspricht. Deutschland ist damit vor Frankreich am größten Stück beteiligt.