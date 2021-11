Eva Münstermann

Das Studium der Germanistik, Anglistik und Ibero-Lateinamerikanischen Geschichte und ihr Interesse an fremden Kulturen führten sie mehrmals für längere Zeit ins Ausland – nach England, Brasilien, Australien und China. Ob in Stade oder Sydney: den Menschen und ihren Lebensgeschichten nahe zu kommen und sie gemeinsam mit ihnen weiter zu erzählen begeistert sie bis heute. In ihren Filmen auch belastende Erfahrungen wie Einsamkeit, Trauer oder Gewalt zur Sprache zu bringen und den gesellschaftlichen Umgang damit zu hinterfragen, ist ihr ein besonderes Anliegen – ebenso wie Themen rund um Nachhaltigkeit und Landwirtschaft.