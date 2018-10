10 Fakten zum 1. Geburtstag

Natürlich berichten wir hauptsächlich über Deutschland, aber unser Blick geht in jeder Ausgabe auch über den nationalen Tellerrand hinaus. Konstruktive Entwicklungen und Fortschritte in Europa sind uns ebenso wichtig wie Lösungsansätze in der Heimat. Wir waren in vielen europäischen Ländern, ein bisschen häufiger im Norden des Kontinentes als im Süden. Das liegt vielleicht daran, dass in Skandinavien und den baltischen Staaten zuletzt viele innovative Wege beschritten wurden. Die Niederlande und Dänemark liegen knapp vorne. Nachholbedarf haben wir im osteuropäischen Raum. Wir waren kürzlich in Polen und Bulgarien und noch ein Stück östlicher in Georgien. In diesen Teil Europas wollen wir aber künftig häufiger blicken, denn wir stellen fest, wie viele konstruktive Lösungsansätze es selbst in der abgelegensten Ecke dieser Welt gibt. Einen Nachbarn besuchen wir immer gerne, das ist Frankreich. Das hat auch damit zu tun, dass wir eine Kooperation mit dem TV-Sender Arte haben. Die Reportage-Reihe arte re: übernimmt von uns 25 Filme im Jahr. Und so wie wir in Deutschland gerne positive Entwicklungen verfolgen, tun das natürlich auch die Franzosen in ihrem Land.