Interview mit Innovationsforscher Sascha Peters

Algen betriebenes Thermometer

Quelle: Fabienne Felder

Sascha Peters: Überall wo wir schnelllebige Produkte haben wie Verpackungen oder Textilien, müssen wir eigentlich zu Materialien kommen, die wir im natürlichen Kreislauf der Natur finden. Plastik basiert auf Erdöl und kehrt selbst nach 500 Jahren Zersetzung nicht mehr in den Kreislauf zurück, sondern wabert dann einfach in kleinsten Teilen über den Meeresboden. Wenn ich mir das vorstelle, wird mir richtig übel. Wenn ich Materialien erzeuge, die die Natur nicht erkennt, sind die eigentlich nicht vertretbar. Aber auch alle Materialien, in denen sehr viel Energie drin steckt, sind belastend, weil sie am Ende einen hohen CO2-Fußabdruck in der Umwelt hinterlassen. In der Bauindustrie ist das Zement. Aber auch alles was mit Metall zu tun hat, hat einen Fußabdruck, der vielleicht um den Faktor 1000 höher ist als bei nachwachsenden Rohstoffen.