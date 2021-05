Gesellschaft, Tiere, Natur - das sind die Themenbereiche, auf denen der Schwerpunkt liegt. Ein schöner Nebeneffekt: das Reisen. Dreharbeiten führten Jenny Roller-Spoo in viele verschiedene Länder. Als erstes deutsches Kamerateam besuchte sie die winzige Südseeinsel Nauru, überflog in Hawaii einen aktiven Vulkan, verbrachte einige Tage im Forscherdorf in Ny-Ålesund auf Spitzbergen, ließ sich in Singapur die Stadt der Zukunft zeigen und erwies sich auf einem kleinen Fischerboot vor der Küste Islands als nicht seetüchtig.