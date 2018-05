Die Berichterstattung in den Medien ist oft einseitig ausgerichtet: auf das Negative, auf Skandale, auf Geschichten des Versagens. Eine Folge: Die Mehrheit der Deutschen schätzt die Welt negativer ein als sie in vielerlei Hinsicht ist. Durch Themenselektion bestimmen Journalisten, was ihr Publikum erfährt und was nicht. „Bad news“ verkaufen sich einfach oft besser als „good news.“