Pioniere im Brückenbau

Der Ingenieur Dirk Büchler aus Hohen-Luckow in Mecklenburg-Vorpommern ist so ein Pionier. Schon bei dem Vorgespräch in seiner Firma konnte er mich von dem Potential seiner Idee überzeugen. Auf seinem Büroschreibtisch steht das Modell einer modernen Klappbrücke – ein Selbstbau aus Carbon, betrieben mit einem Elektromotor. Normalerweise fertigt er in seinem Betrieb Flügel für Windkraftanlagen oder Bootswände aus Carbon. Büchler ist aber auch fest davon überzeugt, dass dieser Baustoff besser geeignet ist, um Brücken zu bauen, als zum Beispiel Stahl. Carbonstäbe, die genauso große Lasten tragen können wie Stahlstäbe, sind dabei deutlich leichter und dünner.