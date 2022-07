Eine Pionierin für mehr Job-Zufriedenheit ist die 37-jährige Unternehmerin und Autorin Tijen Onaran aus München. Sie weiß aus eigener Erfahrung, wie es ist, als einzige Frau im Raum nicht ernst genommen zu werden, erlebte, wie sich Misserfolge anfühlen. Aber gerade deshalb fing sie an zu kämpfen: "Viel Aufstieg bedeutet immer auch viel Abstieg", meint sie, doch es seien diese Momente des Scheiterns, die sie dahin brachten, wo sie heute ist. Um anderen den Einstieg in die Selbstständigkeit zu erleichtern, ruft sie ein Support-Netzwerk für gründungsinteressierte Frauen ins Leben. Heute teilt sie erfolgreich ihr Wissen, investiert in Start-ups anderer Frauen und vernetzt Gründerinnen.



Die Vision von einer faireren Arbeitswelt teilt auch das Berliner Unternehmen einhorn. Das junge Team rund um die Gründer Waldemar Zeiler und Philip Siefer, beide Jahrgang 1982, produziert faire, vegane Kondome und Periodenprodukte. Und macht dabei fast alles anders, als man es kennt. Das 20-köpfige Team entscheidet zum Beispiel selbst über Gehälter und die Anzahl der Urlaubstage. Außerdem haben die Mitarbeitenden ein Vetorecht gegen Langeweile, um eingefahrene Strukturen im Büroalltag zu durchbrechen. Einhorn ist auch Vorreiter beim Thema Transparenz, bei allen wichtigen Themen reden alle einhörner mit.



Täglich wurde die 44-jährige Rechtsanwältin Sandra Runge aus Berlin mit Benachteiligungen von Frauen konfrontiert: "Ich stand in Gerichtssälen und habe immer wieder den Kopf geschüttelt und mir überlegt: Was läuft hier eigentlich schief?" Als ihr selbst direkt nach der Elternzeit gekündigt wird, macht sie aus ihrer Not eine Tugend und gründet den Blog smart-mama.de. Dort klärt sie Eltern über arbeitsrechtliche Themen auf und setzt sich erfolgreich für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein. Doch es bleibt nicht nur bei Aufklärung im Netz, Sandra Runge will auch ganz praktisch etwas tun: Coworking Toddler heißt das von ihr gegründete Projekt, das auch Eltern mit unregelmäßigen Arbeitszeiten eine gute Betreuung für ihre Kinder bietet.