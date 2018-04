Gewinne ohne Gier

"Wir entschieden uns, Teil des Systems zu werden, um es von Innen zu verändern", erzählt "Fairphone"-Managerin Laura Gerritsen. "Kaum jemand kümmert sich darum, woher die 54 Mineralien in einem Smartphone kommen und wie sie ausgebuddelt werden." "plan b" begleitet das "Fairphone"-Team bei Inspektionsreisen in den Kongo, nach Uganda und nach China. Auch wenn bei "Fairphone" schon vieles "fairer" ist: Bis zu einem hundertprozentig nachhaltigen Smartphone, das auch in der Konkurrenzsituation mit den großen Anbietern bestehen kann, ist es noch ein weiter Weg.