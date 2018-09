Das kleine Sachrang in den Chiemgauer Alpen ging schon vor 20 Jahren einen anderen Weg. Statt auf Skitourismus setzte man auf Wanderurlauber. Seitdem ist das Dorf eines von drei deutschen Bergsteigerdörfern und Vorbild für viele andere Gemeinden in den Alpen. Sachrang ist der Gegenentwurf des mitunter schrillen Skizirkus. Sebastian Pertl ist Almbauer im Ort. Er sieht seine Aufgabe nicht nur in der Produktion von Nahrungsmitteln, sondern vor allem auch im Erhalt der bäuerlich geprägten Kulturlandschaft. Leben und arbeiten im Rhythmus der Natur: "Wir zeigen hier, dass man eben nicht immer weiterwachsen muss, um wirtschaftlich über die Runden zu kommen. Die traditionelle Wirtschaftsform im Alpenraum ist kleinbäuerlich. Das wollen wir erhalten, ergänzt um maßvollen Tourismus", erklärt Pertl.