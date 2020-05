Keine Angst

Schon unseren Vorfahren diente Angst als Überlebenshilfe. Wer nicht vor dem Säbelzahntiger wegrannte, wurde gefressen und konnte keine Nachkommen zeugen. Und noch heute schützt uns eine Portion "gesunde Angst" vor zu waghalsigen Aktionen oder schlicht davor, dass wir im Straßenverkehr vor ein Auto laufen.



Doch unsere Furcht ist manchmal völlig unbegründet oder übertrieben. Wissenschaftler beschreiten in der Grundlagenforschung bahnbrechende Wege und entwickeln neue Therapieansätze. Sie verorten die Angst in unseren Genen, bekämpfen Angst mit virtueller Realität und blicken in unsere Vergangenheit, um die Angst besser zu verstehen.



Ein prominenter Betroffener ist der Musiker Nicholas Müller. Mit seiner Band "Jupiter Jones" landete er mit dem Song "Still" 2011 seinen ersten großen Hit. Kurz darauf steigt der Sänger aus. Er leidet unter schweren Angst- und Panikattacken, an Auftritte vor Publikum ist damals nicht mehr zu denken. Schlüsselmomente seines Krankheitsverlaufs werden im Film visualisiert: die erste Angstattacke, der anschließende Krankenhausbesuch oder erste Therapie-Versuche. Diese persönlichen Rückblicke gewähren einen tiefen Einblick in das Leben mit der Angst.



Wissenschaftler unterschiedlichster Fachrichtungen arbeiten an Lösungen und machen rasante Fortschritte, den Code der "Angst" zu entschlüsseln. Prof. Dr. Paul Pauli von der Uniklinik Würzburg hat das Ziel, Angsterkrankungen vorhersagen zu können, um sie früher zu entdecken und schneller zu behandeln. In Würzburg steht auch der PSYCH CAVE, ein Labor, in dem mit virtueller Realität die Entstehung von Angst erforscht wird. Die Entwicklung in der Forschung macht Mut.