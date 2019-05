Kommune mit Köpfchen

Was im Großen in Wien passiert, klappt bei Bürgermeister Thorsten Krüger aus Geestland auch im Kleinen. Mit pfiffigen und ökologischen Ideen führt er den maroden Haushalt seiner Stadt aus den Miesen: Die komplette Stadtbeleuchtung hat er auf LED-Beleuchtung umgestellt. Das spart jede Menge Energiekosten. Die neue Grundschule wird zur Umweltschule. Für den Dienstcomputer hat er faire Mäuse geordert.



Das Wichtigste aber sind ihm die Menschen in seiner Gemeinde. Damit Verwaltung und Bevölkerung langfristig umdenken, will er alle überzeugen, sorgsam mit den Ressourcen umzugehen. Beraten lässt er sich von der 18-jährigen Jugendumweltmanagerin Luisa Hasselbring. Thorsten Krügers Ziel: "Ich will meine Stadt Enkelkind-tauglich machen! Damit sie lebenswert ist für die nächsten Generationen, denn wir haben nur eine Welt."

Er ist fest davon überzeugt, dass dieses Ziel gerade mit nachhaltiger Beschaffung durch die öffentliche Hand möglich ist.