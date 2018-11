Einen langsamen Tod prophezeiten Wissenschaftler dem kleinen Dorf Spessart in der Eifel schon vor vielen Jahrzehnten. "Aber wir sind immer noch da. Wir lassen uns doch nicht vorschreiben, wann wir sterben", sagt Bürgermeister Frank Klapperich. Attraktive Bauplätze, Gelder für die Ortsverschönerung, Anwerbung von Betrieben, Engagement der Bürger - all das macht das Leben in Spessart attraktiv. Das Wichtigste aber: "Man muss sich selbst helfen", so Klapperichs Rezept. Es geht auf. Spessart verzeichnet Zuzug.



Genauso wie Emsbüren im Emsland in Niedersachsen. Markus Silies ist einer von acht ehrenamtlichen Ortsteilbürgermeistern und kennt das Geheimnis des Emsbürener Erfolgs: hohe Identifikation mit der Region, Lust auf ehrenamtliches Engagement und stets den Blick in die Zukunft gerichtet. Die Emsbürener packen, wo es nur geht, selbst an. Egal ob Bürgerbus, Spielplatz oder Ortsverschönerung. Der Begrüßungsspruch auf den Schildern am Ortseingang ist kein Zufall: "Willkommen bei den Machern".



"plan b" ist eine Dokumentationsreihe, die seit dem 7. Oktober 2017 mögliche Lösungen oder alternative Wege für gesellschaftliche Probleme aufzeigt.