plan b: Licht aus! Sterne an!

Sibylle Schroer erforscht den Einfluss von künstlichem Licht auf Insekten. "Die Anzahl der Insekten ist seit den 1980ern um 75 bis 80 Prozent zurückgegangen. Die Vorstellung, keine Insekten mehr zu haben, ist apokalyptisch. Sie ermöglichen unser Leben, weil sie Aufgaben wie die Bestäubung übernehmen und Grundlage der Nahrungsketten sind, von denen wir abhängen." Gemeinsam mit einem Leuchtenhersteller und der TU Berlin entwickelt die Ökologin eine neue Straßenleuchte. Das Licht ist gedimmt und generell besser abgeschirmt. Schroer erhofft sich durch die Erfindung nicht nur mehr Insektenschutz, sondern auch intelligentere Beleuchtungskonzepte in Wohngebieten und somit besseren Schlaf für die Anwohnerinnen und Anwohner.



Sandra Rey aus Paris nutzt selbstleuchtende Bakterien aus dem Meer, um damit ein völlig neues und natürliches Licht herzustellen: "Ich möchte die Art, wie Licht erzeugt und konsumiert wird, ändern. Biolumineszierendes Licht verbessert die Konzentration und Kreativität der Menschen, fördert die geistige Gesundheit und reduziert Stress." In einem Labor in Paris züchtet sie die marinen Bakterien und baut Lampen, die statt Glühbirnen kleine Aquarien enthalten. Darin leben die Bakterien und erzeugen in der Nacht ein gemütliches, blaugrünes Licht. Sandra Rey präsentiert diese neuen Lichtquellen in der Kleinstadt Rambouillet zum ersten Mal einer größeren Öffentlichkeit.



In Pittsburgh, USA, kämpft die Astronomin Diane Turnshek schon seit Langem gegen Lichtverschmutzung. 2021 feierte sie einen großen Erfolg. Die Stadt verabschiedete eine Verordnung gegen Lichtverschmutzung. Jetzt sollen sämtliche öffentliche Beleuchtungen ausgetauscht werden. Vorher muss Turnshek noch die gesamte Stadt aus der Vogelperspektive mit dem Helikopter abfotografieren. Nur dann kann sie genau erforschen, inwieweit die Lichtverschmutzung für die Bewohnerinnen und Bewohner von Pittsburgh nach der Umrüstung zurückgegangen ist.