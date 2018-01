Lockruf aufs Land

Und in Deutschland? Im Moment fehlen bei uns 2700 Hausärzte - so auch in Thüringen. Auch hier gibt es neue Überlegungen. Sabine Kuhnen ist Mitte 30, Mutter von drei Kindern und Ärztin. Eine Praxis zu übernehmen, sich in Schulden zu stürzen, den Schritt hätte sie nicht gewagt - bis die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen ihr unter die Arme griff. Die hat eine verwaiste Praxis im 2800-Einwohner-Ort Gräfenthal aufgekauft und Sabine Kuhnen dort für zwei Jahre in Teilzeit fest angestellt. So hat Sabine Kuhnen Zeit, sich in Ruhe zu überlegen, ob sie sich selbstständig machen und die Praxis übernehmen will.



Noch einen Schritt weiter geht die Gemeinde Büsum an der Nordsee. Als der letzte Arzt drohte zu verschwinden, hat die Kommune einfach selbst ein Ärztehaus eröffnet und dort fünf Mediziner fest angestellt. Eine Verwaltung übernimmt die administrativen Aufgaben, Ärzte müssen sich nicht hoch verschulden, um eine Praxis zu übernehmen, die Mediziner können im Team arbeiten, und Teilzeitmodelle sind jederzeit möglich.