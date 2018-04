plan b: Mahlzeit!

Ein Mittagessen für jeden Geschmack fördert Leistung und Motivation der Mitarbeiter. Das weiß auch ein Dübel-Hersteller im Schwarzwald und wirbt zur Mittagszeit mit Sterne-Koch Harald Wohlfahrt um die Gunst der Belegschaft - und zahlt dabei noch freiwillig drauf!



In Frankreich sorgt Jean-Pierre Bourhis mit viel Kreativität für neue Trends in der Gastroszene und macht das Mittagessen zum smarten Gemeinschaftserlebnis der "neuen Arbeitswelt". In Dänemark zeigt Kantinen-Revoluzzer Mikkel Karstad, wie Bio-Erbsen und -Möhren zu den neuen Stars der Kantinenküche aufsteigen, und trifft damit den Zeitgeist: In der Hauptstadt Kopenhagen hat das Mittagessen einen politischen Nachgeschmack. Kantinen der öffentlichen Einrichtungen kochen zu 90 Prozent bio - und können so in der Landwirtschaft neue Jobs schaffen.



"plan b" zeigt, dass die Kantine Potenzial hat, dass mehr in ihr steckt als die möglichst preisgünstige Arbeitnehmerverpflegung. Sie ist Energietankstelle und Wohlfühlort zugleich. Und mit einer Prise Kreativität und guten Ideen kann die Mittagspause in der Kantine zum Highlight des Tages werden.